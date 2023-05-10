Не вернулся со школы: в Новосибирской области пропал 12-летний мальчик

В городе Татарск Новосибирской области пропал 12-летний мальчик. Фото: «Татарск-online»

В городе Татарск Новосибирской области пропал 12-летний Илья Ананьев. Как сообщает паблик Вконтакте «Татарск-online», в среду, 10 мая, он около четырех часов дня вышел со школы и до сих пор не вернулся домой.

— Заявление о пропаже несовершеннолетнего в полицию поступило от законных представителей. Личный состав Межмуниципального отдела МВД России «Татарский» ориентирован на розыск мальчика, — пояснили КП-Новосибирск в областном МВД.

Если вы знаете что-либо о местонахождении мальчика или просто видели его на улице, сразу же сообщите об этом в полицию по единому номеру 112.

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