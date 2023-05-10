Новосибирца с 110 закладками поймали в лесу возле нового ЛДС

В Новосибирске мужчину с 110 свертками с наркотиками задержали около здания нового ЛДС.

В Новосибирске мужчину с 110 свертками с наркотиками задержали около здания нового ЛДС. Против него возбудили уголовное дело.

— Оперативники задержали ранее судимого за преступление, связанное с незаконным оборотом наркотиков, 34-летнего новосибирца во время оборудования им тайников закладок в близлежащей от стадиона лесополосе. В момент задержания сотрудники транспортной полиции изъяли у злоумышленника 110 свертков с веществом, в составе которого присутствовал гашиш и так называемая уксусная кислота, — сообщили в УТ МВД по СФО.

Против мужчины возбудили уголовное дело за покушение на незаконный сбыт наркотиков в крупном размере. За такое преступление ему может грозить до 20 лет колонии. Сейчас закладчик находится в СИЗО.

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