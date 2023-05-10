Барнаулец, по вине которого в аварии пострадал ребенок, не смог откупиться

Суд наказал виновного несмотря на компенсацию. Фото: Даниил ОПАРИН

В Алтайском крае осудили лихача, который устроил аварию и пытался откупиться. О ДТП сообщает Amic.ru со ссылкой на региональную прокуратуру.

Инцидент случился в августе 2022 года в Барнауле. Водитель, которого уже лишили прав, сел за руль и на перекрестке врезался в машину — там находился подросток. Парень получил тяжкий вред здоровью, а нарушитель просто уехал.

Родственники пострадавшего просили прекратить уголовное дело — стороны примирились, и виновный выплатил компенсацию. Однако суд просьбу отклонил — лихач получил условный срок.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте Одноклассники Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber