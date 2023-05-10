Барнаулец, по вине которого в аварии пострадал ребенок, не смог откупиться

Суд наказал виновного несмотря на компенсацию.
Фото: Даниил ОПАРИН
В Алтайском крае осудили лихача, который устроил аварию и пытался откупиться. О ДТП сообщает Amic.ru со ссылкой на региональную прокуратуру.
Инцидент случился в августе 2022 года в Барнауле. Водитель, которого уже лишили прав, сел за руль и на перекрестке врезался в машину — там находился подросток. Парень получил тяжкий вред здоровью, а нарушитель просто уехал.
Родственники пострадавшего просили прекратить уголовное дело — стороны примирились, и виновный выплатил компенсацию. Однако суд просьбу отклонил — лихач получил условный срок.
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