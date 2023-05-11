Готовьте зонты: 11 мая в Новосибирске пройдет дождь

Новосибирцы, готовьтесь к пасмурному небу и лужам! Фото: Олег ЗОЛОТО

Новосибирцев достаточно побаловало солнце, теперь пришла пора дождей и пасмурного неба. Синоптики обещают 11 мая дождь во второй половине дня.

— Будет переменная облачность, ночью преимущественно без осадков, днем местами небольшой дождь. Температура ночью составит +2…+4 градуса, днем +14…+16 градусов. Юго-восточный ветер подует со скоростью 4-9 метров в секунду, — сообщает Западно-Сибирский гидрометцентр.

По Новосибирской области будет холоднее: ночью температура составит -1…+4 градуса, местами до -6, днем — до +12…+17 градусов, но местами погода побалует 22-градусной жарой. Будет переменная облачность, ночью преимущественно без осадков, днем местами небольшие дожди.

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