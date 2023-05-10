Повысить культуру производства при ремонте теплосетей в Новосибирской области поручил губернатор Андрей Травников

Андрей Травников призвал повысить культуру производства при ремонте теплосетей. Фото: правительство НСО

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников призвал повысить культуру производства при ремонте теплосетей. На эту тему он высказался на оперативном совещании в правительстве.

Глава региона посоветовал в первую очередь акцентировать внимание на качестве работ, выполняемых в межсезонье. Также не забывать о еще одном важном моменте – культуре производства. Сюда входят установка ограждений на участках ремонта, информирование граждан о проведении работ на теплосетях, организация дорожного движения около перекрытых участков.

− Важно, чтобы жители городов и поселков воспринимали это не как непонятные раскопы, а как действительно большую, хорошо организованную, нужную работу, − отметил Андрей Травников.

К следующему отопительному сезону 2023/24 в Новосибирской области необходимо подготовить пять ТЭЦ и 1129 котельных, заменить и капитально отремонтировать 128 котлов, отремонтировать 107,8 километра теплосетей. В Новосибирске нужно будет заменить 17,8 километра тепловых сетей.

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