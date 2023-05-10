Новосибирец, которого сбила иномарка на Шлюзе, ищет свидетелей ДТП

Житель Новосибирска, попавший под колеса иномарки на Шлюзе, ищет свидетелей ДТП. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Житель Новосибирска, попавший под колеса иномарки на Шлюзе, ищет свидетелей ДТП. Из-за болевого шока 65-летний пешеход не догадался спросить данные у очевидцев произошедшего.

ДТП произошло 15 декабря 2022 года. В тот день примерно в шесть часов вечера в микрорайоне массово отключили свет. А в 18:50 водитель на «Тойоте» сбил пенсионера у дома № 15 по улице Шлюзовой. Тогда в Госавтоинспекции сообщили, что пострадавший якобы шел в попутном направлении.

Однако сибиряк заверяет, что пересекал проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу, когда произошел наезд. Мужчине вызвали скорую помощь, также прохожие унесли его с проезжей части.

Как уточнил в беседе с «Царьград Новосибирск» пострадавший, у него диагностировали закрытый осколочный перелом верхней трети большеберцовой кости левой голени со смещением и закрытый перелом верхней трети малоберцовой кости левой голени со смещением.

Пенсионер надеется, что те, кто помог ему и видел все своими глазами, выйдут на связь.

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