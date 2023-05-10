В кемеровском парке установили туалеты, но пользоваться ими нельзя

В Кемерово в парке Победы установили туалеты, однако воспользоваться ими горожане не могут.
Фото: Алексей СТЕФАНОВ
В Кемерово в парке Победы установили туалеты, однако воспользоваться ими горожане не могут. Нерабочие кабинки стоят запертыми.
— В парке Победы все установленные туалеты оказались запертыми. Люди поясняют, что многие люди ходят в туалет под мостом, и это, безусловно, портит атмосферу. Некоторые посетители территории, попытав счастья в кабинках, просто терпят и ищут другие цивилизованные места для справления нужды, — сообщает издание «СибДепо».
На портале «Кузбасс онлайн» сообщают, что сейчас над проблемой уже работают и решить ее должны в ближайшие две недели.
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