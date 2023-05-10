На улице Народной в Новосибирске введут ограничения для транспорта

В Калининском районе Новосибирска введут ограничения для транспорта на улице Народной. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Калининском районе Новосибирска введут ограничения для транспорта на улице Народной. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии города.

На участке от улицы Танковой до улицы Новая Заря установят дорожные знаки «Остановка запрещена» и «Ограничение скорости (40 км/час.)» Это связано с ремонтом дорожного полотна.

− Ограничение вводится для обеспечения безопасного проезда транспорта и исключения предпосылок возникновения дорожно-транспортных происшествий, − пояснили в муниципалитете.

Водителей призывают быть внимательными и соблюдать ПДД.

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