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НовостиОбщество10 мая 2023 12:42

На улице Народной в Новосибирске введут ограничения для транспорта

Там отремонтируют дорожное полотно
Анастасия ХРОМЫХ
В Калининском районе Новосибирска введут ограничения для транспорта на улице Народной.

В Калининском районе Новосибирска введут ограничения для транспорта на улице Народной.

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Калининском районе Новосибирска введут ограничения для транспорта на улице Народной. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии города.

На участке от улицы Танковой до улицы Новая Заря установят дорожные знаки «Остановка запрещена» и «Ограничение скорости (40 км/час.)» Это связано с ремонтом дорожного полотна.

− Ограничение вводится для обеспечения безопасного проезда транспорта и исключения предпосылок возникновения дорожно-транспортных происшествий, − пояснили в муниципалитете.

Водителей призывают быть внимательными и соблюдать ПДД.

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