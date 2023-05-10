На улице Народной в Новосибирске введут ограничения для транспорта

В Калининском районе Новосибирска введут ограничения для транспорта на улице Народной.
Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
В Калининском районе Новосибирска введут ограничения для транспорта на улице Народной. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии города.
На участке от улицы Танковой до улицы Новая Заря установят дорожные знаки «Остановка запрещена» и «Ограничение скорости (40 км/час.)» Это связано с ремонтом дорожного полотна.
− Ограничение вводится для обеспечения безопасного проезда транспорта и исключения предпосылок возникновения дорожно-транспортных происшествий, − пояснили в муниципалитете.
Водителей призывают быть внимательными и соблюдать ПДД.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию
Редакция (383) 289-91-00
Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03
Почта kp.nsk@phkp.ru
ВКонтакте Одноклассники Твиттер