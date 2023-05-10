Мэр Кольцово рассказал, почему праздник Победы стал источником надежд и свершений

Фото: Предоставлено администрацией наукограда Кольцово

День Победы в наукограде как всегда, отметили с размахом, душевно, по-кольцовски. А мэр Николай Красников по традиции обратился к горожанам поэтическими строками. Он уверен, это праздник должен оставаться мерилом всего и на все времена.

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В ДЕНЬ ПОБЕДЫ

С каждым годом всё дальше и дальше большая война,

С каждым годом всё старше родители наши и деды,

С каждым годом растет, уточняется наша цена,

Что страна заплатила за праздник Великой Победы.

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Но увы, с каждым годом всё больше мы все узнаём,

Что фашизм не исчез, лишь меняет мундиры и робы…

Он кровит и смердит, и готов заполнять до краёв

Мир придуманной смесью зловещих своих русофобий.

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Мир опять разделен на империи зла и добра

И такого раздела ещё никогда он не ведал…

Уступить мы не можем! И истина эта стара,

Абсолютна для всех, как и Праздник Великой Победы.

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Он мерило всего и для всех и на все времена,

Он источник надежд и свершений сквозь боли и беды

Без него пропадёт, не поднимется наша страна

Потому и велик навсегда этот праздник Победы.

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09.05.2023 г.

Мэр наукограда Кольцово Николай Красников