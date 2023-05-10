Мэр Кольцово рассказал, почему праздник Победы стал источником надежд и свершений

Фото: Предоставлено администрацией наукограда Кольцово
День Победы в наукограде как всегда, отметили с размахом, душевно, по-кольцовски. А мэр Николай Красников по традиции обратился к горожанам поэтическими строками. Он уверен, это праздник должен оставаться мерилом всего и на все времена.
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В ДЕНЬ ПОБЕДЫ
С каждым годом всё дальше и дальше большая война,
С каждым годом всё старше родители наши и деды,
С каждым годом растет, уточняется наша цена,
Что страна заплатила за праздник Великой Победы.
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Но увы, с каждым годом всё больше мы все узнаём,
Что фашизм не исчез, лишь меняет мундиры и робы…
Он кровит и смердит, и готов заполнять до краёв
Мир придуманной смесью зловещих своих русофобий.
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Мир опять разделен на империи зла и добра
И такого раздела ещё никогда он не ведал…
Уступить мы не можем! И истина эта стара,
Абсолютна для всех, как и Праздник Великой Победы.
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Он мерило всего и для всех и на все времена,
Он источник надежд и свершений сквозь боли и беды
Без него пропадёт, не поднимется наша страна
Потому и велик навсегда этот праздник Победы.
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09.05.2023 г.
Мэр наукограда Кольцово Николай Красников