Возле дома новосибирского депутата Каверзиной нашли гранату

Такой предмет нашли дети около дома. Фото: телеграм-канал Светланы Каверзиной

В новосибирском Академгородке около дома депутата Светланы Каверзиной нашли предмет, похожий на гранату. Она рассказала об этом в соцсетях в среду, 10 мая.

— Дети соседнего дома нашли гранату, в том доме живут два моих помощника, — написала депутат в своем телеграм-канале.

На место выехали спецслужбы, в управлении Росгвардии по Новосибирской области КП-Новосибирск пояснили, что было обнаружено около дома.

— Сотрудники инженерно-технического отделения ОМОН «Сибирь» обследовали подозрительный предмет и установили, что это корпус учебной ручной гранаты Ф-1, который не представляет опасности для окружающих, — пояснили в Росгвардии. — Предмет передали полицейским.

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