В Новосибирске покрасят 114-метрый пилон четвертого моста через реку Обь

Краску начнут наносить сверху вниз в соответствии с технологией. Фото: Группа «ВИС»
Пилон четвертого моста через реку Обь, высота которого составляет 114 метров, покрасят в Новосибирске. Об этом сообщили в пресс-службе Группы «ВИС».
− Пилон в виде символичной для Новосибирска буквы «Н» в соответствии с проектной документацией будет выкрашен в жемчужно-белый цвет, − уточнили в публикации.
Работы должны завершить до конца сентября.
Выполнять покраску будет новосибирская компания, специализирующаяся на высотных работах. Краску начнут наносить сверху вниз в соответствии с технологией. Для этого потребуется специальное альпинистское оборудование.
В ходе работ применят особую технологию, которая исключит попадание краски в окружающую среду. На каждом уровне покраски – всего их 29, по периметру смонтируют специальные модули с защитными экранами. В них будет встроена система вентиляции и аспирации воздуха. В результате вся взвесь краски, образовывающаяся внутри покрасочного контура, будет проходить через специальные фильтры.
Чтобы полностью покрасить 114-метровую махину, понадобится семь тонн краски.
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