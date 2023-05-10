В Новосибирске к выходным похолодает до 0 градусов

К выходным температура опустится до 0 градусов.
Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА
В Новосибирск после летней жары пришло похолодание. По прогнозам синоптиков, к выходным температура опустится до 0 градусов.
В четверг, 11 мая, обещают +2...+4 ночью и до +16 тепла днем. Местами пройдет небольшой дождь.
В пятницу будет +4...+6 ночью и +13...+15 днем. Ночью возможен небольшой дождь, днем преимущественно без осадков.
А вот в ночь на субботу столбик термометра упадет до отметки в 0 градусов. Днем потеплеет до +13, осадков не прогнозируют.
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