В Новосибирске к выходным похолодает до 0 градусов

К выходным температура опустится до 0 градусов. Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

В Новосибирск после летней жары пришло похолодание. По прогнозам синоптиков, к выходным температура опустится до 0 градусов.

В четверг, 11 мая, обещают +2...+4 ночью и до +16 тепла днем. Местами пройдет небольшой дождь.

В пятницу будет +4...+6 ночью и +13...+15 днем. Ночью возможен небольшой дождь, днем преимущественно без осадков.

А вот в ночь на субботу столбик термометра упадет до отметки в 0 градусов. Днем потеплеет до +13, осадков не прогнозируют.

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