Губернатор Новосибирской области Андрей Травников поручил повысить культуру производства при ремонте тепловых сетей

На оперативном совещании рассмотрели вопросы подготовки к предстоящим строительным и ремонтным работам на коммунальных сетях. Фото: правительство НСО

На оперативном совещании губернатор Новосибирской области Андрей Травников рассмотрел вопросы, связанные с предстоящими строительными и ремонтными работами на коммунальных сетях. Все необходимые субсидии на подготовку к зиме предусмотрены в бюджете региона.

Глава региона отметил, что в этом сезоне предстоит выполнить большой объем работ.

− Традиционно, летом, осенью, мы еще будем уточнять итоги прошедшего сезона и дополнять необходимые средства. В этом году используется весь перечень новых инструментов финансирования строительства и ремонта коммунальной инфраструктуры: это и инфраструктурные бюджетные кредиты для постройки новых сетей, и средства Фонда национального благосостояния, в том числе для реализации крупных проектов в Мошково и в Бердске, это средства концессионеров, средства от долгосрочного регулирования тарифов некоторых муниципалитетов, − подчеркнул Андрей Травников.

Губернатор добавил, что в сумме это дает беспрецедентно большой объем работ по строительству и ремонту котельных, ТЭЦ и сетей. Также глава НСО упомянул масштабную программу газификации и догазификации, которая тоже требует дополнительных сил.

Андрей Травников подчеркнул, что необходимо акцентировать внимание на качестве выполненных в межсезонье работ. Еще один важный момент – это культура производства. Сюда входят установка специальных ограждений на местах проведения работ, информирование местных жителей, организация дорожного движения в зонах производства работ и создание альтернативных маршрутов. По словам губернатора, нужно добиться того, чтобы жители городов и поселков воспринимали это не как непонятные раскопы, а как хорошо организованную работу.

Напомним, в Новосибирской области заканчивается отопительный период 2022/23. 16 районов и 4 городских округа завершают сезон 10 мая, город Обь – 11 мая, остальные районы – до конца текущей недели.

К следующему отопительному сезону нужно будет подготовить пять ТЭЦ и 1129 котельных, заменить и капитально отремонтировать 128 котлов, отремонтировать 107,8 километра теплосетей. В Новосибирске необходимо заменить 17,8 километра тепловых сетей.

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