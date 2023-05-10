В Новосибирске на автозаправке гэбээровцы поймали двух наркоманов

Фото: Агенство Безопасности ГВАРДИЯ

6 мая в 13:58 в дежурную часть Агентства сигнал тревоги поступил с автозаправочной станции, расположенной в Кировском районе Новосибирска на ул. Петухова. Прибывшим на вызов гвардейцам оператор сообщила о том, что двое явно пьяных мужчин пытались заправить топливом автомобиль «Рено» серебристого цвета. Ввиду сильного опьянения они не смогли этого сделать, и, нецензурно выражаясь в адрес работников АЗС, уехали.

В момент разговора, когда бойцы ГБР выясняли приметы пьяных и госномер автомобиля, серебристая иномарка снова приехала к заправке. Из неё вышли и направились прямиком к гвардейцам двое еле держащихся на ногах мужчин. Запаха спиртного от них не ощущалось, а вот опьянение у обоих было – сильнейшее. Бойцы ГБР задержали их и вызвали полицию.

Прибывшие правоохранители обнаружили в машине мужчин предметы, свидетельствующие об употреблении запрещенных веществ - одноразовые шприцы, обожжённую огнём ложку, резиновый жгут. Подозрение, что задержанные находятся под воздействием наркотических средств, подтвердилось и перепиской в мобильном телефоне, в которой содержалось описание места с закладкой и подтверждение факта перечисления денежных средств за неё.

Оба задержанных были доставлены в Кировский отдел полиции.