В Новосибирске у вора при задержании случился приступ гипертонии

Фото: Агенство Безопасности ГВАРДИЯ

5 мая в 18:44 в магазине Заельцовского района за кражу продуктов питания (мясо, лимонад, масло) на сумму свыше 500 рублей бойцами ГБР-77 был задержан 65-летний мужчина. Во время задержания у мужчины внезапно ухудшилось состояние здоровья: он покраснел, начал задыхаться и хвататься за сердце. Вызванные гвардейцами на место происшествия медики скорой помощи диагностировали приступ гипертонии и госпитализировали больного. Отвечать за попытку хищения ему предстоит позже - по выздоровлении.

6 мая в 05:50 утра завсегдатая бара, расположенного на ул. Гурьевская в Октябрьском районе, администратор ошарашила новостью о том, что он внесён в чёрный список и доступ в бар ему запрещён. Он по обыкновению пришёл в любимое заведение, но не был допущен туда за драки и разбитие посуды во время предыдущих визитов. Возмущенного пьяного клиента из бара выпроводили вызванные тревожной кнопкой бойцы ГБР-75 ГВАРДИИ.

7 мая в 18:07 бойцы ГБР-72 прибыли в супермаркет Дзержинского района, где задержали 25-летнего мужчину, совершившего на прошлой неделе кражу упаковки туалетной бумаги. В присутствии бойцов ГБР мужчина оплатил стоимость украденного средства личной гигиены и быстро ушёл.

8 мая около 18 часов продавцы магазина в Горском микрорайоне заметили, что в тамбур зашла группа молодых людей, разбивших в марте этого года входную стеклянную дверь. Нажатием КТС в магазин была вызвана группа быстрого реагирования. Бойцы ГБР-73 задержали причинивших материальный ущерб правонарушителей, которые оказались несовершеннолетними. Для дальнейшего разбирательства они были переданы сотрудникам полиции.

9 мая в 11:14 в дежурную часть Агентства Безопасности ГВАРДИЯ позвонила жительница дома 15 по ул. Лескова, пользующаяся услугой «Безопасный двор». Она сообщила, что на территории дома неизвестные мужчины распивают алкоголь. Прибывший экипаж ГБР-74 обнаружил в указанном месте компанию из трёх человек, употребляющих спиртные напитки. Несмотря на то, что поводом для пьянки, со слов её участников, был отмечаемый всеми праздник Великой Победы, выпивохам пришлось прекратить распитие спиртного в общественном месте и покинуть охраняемую территорию двора.