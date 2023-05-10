Сбер приглашает новосибирцев на субботник

Фото: Евгения ГУСЕВА

Для гостей мероприятия организаторы подготовили экологические активности, выступления артистов и мастер-классы - можно будет поучаствовать в «веселых стартах», послушать бардовские песни и собрать своими руками скворечник. Участники объединяются в команды - можно приходить с коллегами или членами семьи - самые активные и результативные из них получат специальные призы. Баллы в зачет команды можно набрать за количество мусора, его сортировку и активное участие в конкурсах и мастер-классах.

Этот субботник - одно из ключевых мероприятий в ESG-повестке региона. В прошлом году Сибирский банк и РЖД заключили соглашение о проведении совместных мероприятий, в рамках которого волонтеры двух компаний в мае провели уборку в Заельцовском парке.

Николай Шилов, управляющий Новосибирским отделением Сбербанка:

- С удовольствием приглашаю всех на субботник! Это отличное семейное мероприятие, на котором можно не только здорово провести время, но и сделать чище наш город. Сбер традиционно проводит и участвует в экологических акциях в Новосибирской области, ведь забота об экологии сегодня - одна из важнейших зон ответственности как компаний, так и каждого сотрудника.