Новосибирский детский омбудсмен заинтересовалась семьей, где приёмный сын зарубил 17-летнюю сестру

Детский омбудсмен заинтересовалась семьёй, где случилось убийство. Фото: СУ СКР по НСО

В Новосибирской области детский омбудсмен заинтересовалась семьей, где приёмный сын зарубил 17-летнюю сестру. Напомним, трагедия произошла в Искитиме 9 мая. Как говорят местные жители, дети были из многодетной семьи. Часть из них - родные, часть - приемные.

- Выражаю искренние соболезнования родным и близким погибшей девушки. Сейчас аппарат Уполномоченного по правам ребёнка НСО проводит обмен информацией с органами системы профилактики безнадзорности и правонарушений детей в этой семье, - сообщила детский омбудсмен Новосибирской области Надежда Болтенко.

Сейчас парня задержали и доставили в местный СК. Следователи возбудили уголовное дело по статье убийство.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте Одноклассники Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber