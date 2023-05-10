Новосибирский детский омбудсмен заинтересовалась семьей, где приёмный сын зарубил 17-летнюю сестру

Детский омбудсмен заинтересовалась семьёй, где случилось убийство. Фото: СУ СКР по НСО
В Новосибирской области детский омбудсмен заинтересовалась семьей, где приёмный сын зарубил 17-летнюю сестру. Напомним, трагедия произошла в Искитиме 9 мая. Как говорят местные жители, дети были из многодетной семьи. Часть из них - родные, часть - приемные.
- Выражаю искренние соболезнования родным и близким погибшей девушки. Сейчас аппарат Уполномоченного по правам ребёнка НСО проводит обмен информацией с органами системы профилактики безнадзорности и правонарушений детей в этой семье, - сообщила детский омбудсмен Новосибирской области Надежда Болтенко.
Сейчас парня задержали и доставили в местный СК. Следователи возбудили уголовное дело по статье убийство.
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