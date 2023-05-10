Рейс Новосибирск – Кемерово вернулся в Толмачево по технической причине

Воздушное судно следовало по оборотному маршруту Новосибирск – Кемерово – Новосибирск. Фото: Иван ВИСЛОВ

В среду, 10 мая, вылетевший из Новосибирска в Кемерово рейс вернулся обратно в Толмачево, не достигнув пункта назначения. Об этом сообщила старший помощник Западно-Сибирского транспортного прокурора по взаимодействию со СМИ Евгения Чиханчина.

Самолет авиакомпании «Сибирь» приземлился в Новосибирске примерно в 13:00. Выяснилось, что воздушное судно следовало по оборотному маршруту Новосибирск – Кемерово – Новосибирск. Рейс вернулся в столицу Сибири по технической причине.

Вылета ожидали более 130 пассажиров, среди них один ребенок.

− Новосибирской и Кемеровской транспортными прокуратурами проводятся надзорные мероприятия по исполнению законодательства о безопасности полетов и соблюдению прав пассажиров в связи с задержкой соответствующих рейсов, − отметила Евгения Чиханчина.

Спустя некоторое время пассажиры вылетели резервным бортом из Новосибирска.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте Одноклассники Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber