Рейс Новосибирск – Кемерово вернулся в Толмачево по технической причине

Воздушное судно следовало по оборотному маршруту Новосибирск – Кемерово – Новосибирск.
Фото: Иван ВИСЛОВ
В среду, 10 мая, вылетевший из Новосибирска в Кемерово рейс вернулся обратно в Толмачево, не достигнув пункта назначения. Об этом сообщила старший помощник Западно-Сибирского транспортного прокурора по взаимодействию со СМИ Евгения Чиханчина.
Самолет авиакомпании «Сибирь» приземлился в Новосибирске примерно в 13:00. Выяснилось, что воздушное судно следовало по оборотному маршруту Новосибирск – Кемерово – Новосибирск. Рейс вернулся в столицу Сибири по технической причине.
Вылета ожидали более 130 пассажиров, среди них один ребенок.
− Новосибирской и Кемеровской транспортными прокуратурами проводятся надзорные мероприятия по исполнению законодательства о безопасности полетов и соблюдению прав пассажиров в связи с задержкой соответствующих рейсов, − отметила Евгения Чиханчина.
Спустя некоторое время пассажиры вылетели резервным бортом из Новосибирска.
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