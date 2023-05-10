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НовостиОбщество10 мая 2023 8:59

«Другу сказал, что пойдет ночевать к девушке»: в Новосибирске пропал 23-летний студент из Томска

В Новосибирске пропал 23-летний бородатый студент из Томска
Авторы (2):
Анна АЛЕКСЕЕВА
Анна АЛЕКСЕЕВА
Анастасия ХРОМЫХ
Местонахождение молодого человека неизвестно с 4 мая. Фото: ЛизаАлерт НСО

Местонахождение молодого человека неизвестно с 4 мая. Фото: ЛизаАлерт НСО

В Новосибирске ищут 23-летнего студента Максима Засухина. Местонахождение молодого человека неизвестно с 4 мая, сообщили в поисковом отряде «ЛизаАлерт Новосибирской области».

КП-Новосибирск нашла сестру пропавшего и выяснила некоторые подробности.

− На связь он выходил 5 мая, маме отправил СМС на «Вотсап», что вечером позвонит. Учился Максим в Томске, а в Новосибирск приехал на практику. По крайней мере, он так говорил, − рассказала КП-Новосибирск Наталья, родная сестра парня. − Снимал квартиру вместе с другом. Он сказал другу, что пойдет ночевать к девушке. После этого пропал.

Приметы Максима: рост 190-195 сантиметров, светло-русые волосы, темно-зеленые глаза.

Особые приметы: носит бороду.

Был одет (предположительно) в коричнево-зеленую куртку, светло-синие джинсы и черные кроссовки.

Если вам известно что-нибудь о том, где сейчас может быть Максим или вы просто видели его на улице, сразу же сообщите об этом волонтерам по номеру телефона 8-800-700-54-52 или в полицию по единому номеру 112.

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Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

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