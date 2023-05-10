СК показал фото с места убийства 17-летней девушки под Новосибирском

Трагедия произошла утром 9 мая. Фото: СУ СК РФ по НСО

Появились фото с места убийства девушки в Искитимском районе Новосибирской области. Ее накануне зарубил топором 17-летний подросток.

Трагедия произошла утром 9 мая. Как сообщили в СУ СК РФ по Новосибирской области, подросток решил расправиться с девушкой из-за личной неприязни. Он схватил колун − дровосечный топор, и начал наносить им удары по голове жертвы.

От полученных травм девушка скончалась на месте. Возбуждено уголовное дело по части первой статьи 105 УК РФ «Убийство».

Подросток много раз ударил девушку топором по голове. Фото: СУ СК РФ по НСО

Несовершеннолетнего уже задержали. В ближайшее время его планируют отправить в СИЗО.

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