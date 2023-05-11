В Новосибирске бизнесвумен отсудила четверть миллиона за пробитые колеса во время ямочного ремонта

Рабочие вскрыли асфальт, но не выставили ограждений. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Новосибирске водитель Range Rover отсудила более 260 тысяч рублей за пробитое в яме колесо. Инцидент случился в 2021 году на Октябрьской магистрали в центре города, сам иск удовлетворили в июне 2022 года.

По данным иска, предпринимательница на Range Rover двигалась по дороге и угодила в яму с водой длинной в полметра и шириной в метр. От удара разорвало шины переднего правого и заднего правого колес, повредило диски. Женщина зафиксировала ДТП и заплатила 21 тысячу рублей за экспертизу повреждений. Эксперты оценили повреждения в 234 тысячи рублей.

Директор компании по продаже канцтоваров подала иск к МКУ «ДЭУ» и подрядчику по ремонту дорог. Оказалось, что яма образовалась в ходе ремонта покрытия, рабочие вырезали кусок асфальта, однако ограждений и знаков не расставили.

- Подрядчик в нарушение требований муниципального контракта своевременно не принял мер к ограждению места производства работ. Суд удовлетворил исковые требования в счет возмещения материального ущерба в размере более 234 тысяч рублей, а также расходы на экспертизу и оплату услуг представителя, - сообщили в Центральном районном суде.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте Одноклассники Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber