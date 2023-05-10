В Новосибирской области за год нашли более 300 нарушений при госзакупках

КСП нашла нарушения в закупках в Новосибирской области. Фото: Даниил ОПАРИН

Контрольно-счетная палата Новосибирской области обнаружила более 300 нарушений при государственных закупках за 2022 год. Всего было проверено 1 300 контрактов общей стоимостью более 28 миллиардов рублей.

– В ходе аудита закупок установлено 312 нарушений и недостатков на сумму 323,5 миллионов рублей, – сообщают в пресс-службе КСП региона.

Часто нарушения обнаруживают на этапах определения начальной цены контрактов и способа выбора подрядчиков. Кроме того, были выявлены исполнители, которые срывают сроки и некачественно выполняют работу. Заказчики тоже не без греха: некоторые из них не соблюдают сроки оплаты, не предъявляют неустойку, забывают вовремя разместить информацию об исполнении и оплате контрактов. В отдельных случаях КСП сочла использование средств неэффективным.

В пресс-службе приводят в пример строительство нового ЛДС: по контрактам оплачивали еще не смонтированное оборудование и материалы, которые еще не были использованы. Также в контракт незаконно добавляли расходы на выполнение функций заказчика.

За год доля отремонтированных с нарушениями дорог местного значения выросла с 23 % почти до 60 %.

По данным КСП, основные нарушения – это низкое качество проектной документации, недостатки в организации строительства и несоблюдение требований к качеству выполнения работ.

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