Когда в домах Новосибирска отключат горячую воду в 2023 году: публикуем точный график

СГК опубликовала график отключения горячей воды в Новосибирске в 2023 году. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Жителям Новосибирска рассказали, когда в домах отключат горячую воду в 2023 году. График опубликовали на сайте Сибирской генерирующей компании (СГК).

Напомним, в среду, 10 мая, в Новосибирске официально завершился отопительный сезон. Мэр Анатолий Локоть уже подписал соответствующее постановление.

С 16 мая по 18 августа в городе проведут гидравлические испытания теплосетей. Всего будет 14 этапов отключений.

График отключения горячей воды:

1) 16.05-28.05 − ТЭЦ-4 Северный, Красногорский вывод;

2) 18.05-25.05 − ТЭЦ-5 Головной участок, Первомайский вывод;

3) 19.05-31.05 − ТЭЦ-3 Зона ПНС-2;

4) 30.05-11.06 − ТЭЦ-3;

5) 30.05-07.06 − ТЭЦ-4 микрорайоны № 5, 6;

6) 31.05-12.06 − ТЭЦ-5 Зона ПНС-10, Фрунзе 5РТС;

7) 05.07-14.07 − ТЭЦ-2 Городской вывод, зона ПНС-1 (Инская, Серебренниковская, Коммунистическая, Октябрьский район);

8) 05.07-16.07 − ТЭЦ-4 зона ПНС-5, Кропоткина-Деповская 5РТС;

9) 13.07-24.07 − ТЭЦ-5 зона ПНС-6;

10) 15.07-25.07 − ТЭЦ-2 Ленинский вывод;

11) 25.07-04.08 − ТЭЦ-4 Дзержинский вывод, головной участок Северо-Восточного вывода;

12) 26.07-02.08 − ТЭЦ-2 Городской вывод, зона ПНС-1 (Большевистская, Революции, Фабричная);

13) 02.08-13.08 − ТЭЦ-5 Зона ПНС-11;

14) 14.08-18.08 − ТЭЦ-2 Головной участок Городского вывода.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте Одноклассники Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber