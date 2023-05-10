В Барнауле 12-летняя девочка залила перцовым баллончиком лицо мужчине

В Барнауле девочка залила перцовкой лицо мужчины. Фото: Толк / стоп-кадры Инцидент Барнаул.

В Барнауле возле торгового центра «Весна» 12-летняя девочка брызнула в лицо мужчине из перцового баллончика после диалога. Об этом сообщает «Толк» со ссылкой на Telegram-канал «Инцидент Барнаул».

Героиня видео разговаривала с мужчиной, пока ее подруга снимала происходящее на видео. В середине диалога он нецензурно послал девочку, в ответ она направила перцовый баллончик мужчине в лицо с приличного расстояния и начала спрашивать, стоит ли ей нажимать на кнопку.

Что именно побудило девочку сделать это – неизвестно. После произошедшего даже ее подружка неодобрительно высказалась насчет этой ситуации, и девочки убежали.

Напомним, ранее КП-Новосибирск рассказывала о том, что подросток попытался поджечь девушку с ребенком с помощью дезодоранта и зажигалки.

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