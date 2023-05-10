ГК «Расцветай» открыла новый офис продаж в центре Новосибирска

Фото: ГК «Расцветай»

Офис продаж находится в центральной части Новосибирска, в просторном помещении площадью 200 кв. м., отвечающим всем современным техническим требованиям.

– Открытие нового офиса – яркий пример того, что компания развивается и совершенствует стандарты обслуживания своих клиентов. Уверены, что нашим гостям понравится не только современный стильный интерьер, но и высокий уровень обслуживания, – подчеркнули в пресс-службе ГК «Расцветай».

В новом офисе по-домашнему уютно. Здесь комфортные оборудованные зоны для консультирования, где удобно выбирать подходящий вариант планировки, и большие мониторы, чтобы рассмотреть все в деталях и мелочах. Вы точно найдете подходящий вариант.

В ассортименте ГК «Расцветай» более 5000 квартир. Стоимость жилья от 2,6 млн рублей. Новосибирский застройщик предлагает квартиры под любые сценарии жизни, вкусовые и территориальные предпочтения.

В линейке есть лоты «стандарт» и «бизнес» класса, от 30 до 140 кв.м. У застройщика можно приобрести как компактные функциональные «студии», так и просторные пятикомнатные квартиры. Каждый комплекс – более 20 планировочных решений. Есть квартиры с террасами, с просторной кухней-гостиной, двумя санузлами, гардеробной и панорамными окнами.

Приглашаем всех желающих в новый офис продаж. Специалисты расскажут о проектах компании, дадут полную информацию о действующих спецпредложениях и ипотечных программах. Также вы узнаете, какие выгодные условия по получению ипотеки есть в банках на сегодняшний день.

Центр продаж квартир ГК «Расцветай»:

ул. Орджоникидзе, 23, тел. +7 (383) 255-00-83

гкрасцветай.рф

VK

Дзен

Телеграм-канал

Реклама.ООО «СЗ «Расцветай на Красном».