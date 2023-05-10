Новосибирский педагогический и два крупнейших вуза Пекина договорились подписать меморандум о дальнейшем сотрудничестве

Начальник отдела международных обменов и сотрудничества Пекинского педагогического университета У Юйцзюнь и начальник управления международной деятельности и академической мобильности НГПУ Е. И. Баранчеева. Фото: Пресс-центр НГПУ

С 4 по 14 мая представители Новосибирского государственного педагогического университета проводят ряд встреч в вузах разных регионов Китая с целью расширить партнерские взаимоотношения и найти оптимальную площадку для открытия Центра образования на русском языке.

Программа пребывания новосибирской делегации началась в Посольстве России в КНР, где прошло обсуждение вопросов распространения русского языка в Китае с первым секретарем посольства Игорем Александровичем Поздняковым. Интерес к изучению русской культуры и языка в КНР традиционно высок, в последнее время намечается тенденция к увеличению численности изучающих русский язык (среднегодовое количество за 3 года выросло с 69 до более чем 80 тысяч человек), а также количества организаций, где русский язык преподается как специальность (3 года назад - 150 вузов, в настоящий момент - 169)*.

Пекинский педагогический университет. Фото: Пресс-центр НГПУ

- Мы обсудили проблемы, связанные с тем, как изучается русский язык, какие формы сотрудничества существуют между российскими и китайскими школами и вузами, как налажена организация работы с Русским культурным центром. В ходе встречи были намечены наиболее эффективные пути создания центров открытого образования и обозначены проблемы, которые возникают в силу особенностей системы образования в КНР. Обсуждение всех вопросов было важно для разработки модели учебно-методического и кадрового обеспечения Центра открытого образования на русском языке в Китае, - отметила заместитель директора Института филологии, массовой информации и психологии НГПУ Елена Геннадьевна Басалаева.

Далее последовал ряд встреч в Пекинском педагогическом и Столичном педагогическом университетах. В ходе переговоров стороны обсудили функционал будущего Центра образования на русском языке: планируется, что новая структура позволит заниматься повышением квалификации китайских преподавателей, подготовкой студентов из КНР к обучению в России, а также создавать условия для развития языковых школ, разрабатывать совместные образовательные программы в области подготовки филологов и преподавателей русского языка.

Столичный педагогический университет в Пекине. Фото: Пресс-центр НГПУ

Как подчеркнула начальник управления международной деятельности и академической мобильности НГПУ Екатерина Игоревна Баранчеева, работа в Пекине была плодотворной, удалось договориться с двумя крупнейшими университетами китайской столицы о подписании меморандума о дальнейшем сотрудничестве, в том числе и благодаря китайским партнерам, окончившим Новосибирский государственный педагогический университет около 20 лет назад. Кроме того, несколько образовательных организаций КНР заинтересовались возможностью предварительной подготовки студентов системы СПО для последующего обучения в России.

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* По информации Посольства России в КНР.