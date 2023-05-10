В Новосибирской области с 11 мая изменится расписание 22 пригородных поездов

Расписание 22 пригородных поездов изменится в Новосибирской области. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Расписание 22 пригородных поездов изменится в Новосибирской области. Изменения будут действовать с 11 по 24 мая.

Это связано с капитальным ремонтом железнодорожных путей, сообщили на сайте АО «Экспресс-пригород».

− Корректировка во времени следования составит от 2 минут до 1 часа 9 минут, − уточнили в пригородной пассажирской компании.

Свое расписание поменяют поезда, курсирующие по маршрутам Новосибирск – Каргат, Новосибирск – Чулымская, Новосибирск – Барабинск, Новосибирск – Татарская, Новосибирск – Коченево, Чулымская – Новосибирск-Восточный, Пригородный Простор – Новосибирск, Пригородный Простор – Новосибирск-Восточный.

Какие изменения вводятся:

В Западном направлении:

С 11 по 14 мая

– №6309 Новосибирск – Каргат, отправление со станции Новосибирск-Главный в 8:33 (на 1 час 9 минут раньше), прибытие на станцию Каргат в 11:29 (на 1 час 9 минут раньше).

С 14 по 23 мая

– №6325 Новосибирск – Чулымская, отправление со станции Новосибирск-Главный в 21:02 (на 31 минуту позже), отправление с о.п. Кабинетное в 23:12 (на 38 минут позже), прибытие на станцию Чулымская в 23:28 (на 38 минут позже).

С 15 по 24 мая

– №7131 Новосибирск – Барабинск, отправление со станции Новосибирск-Главный в 6:35 (по расписанию), отправление с о.п. Кабинетное в 8:37 (на 10 минут позже), прибытие на станцию Барабинск в 11:15 (на 10 минут позже);

– №6305 Новосибирск – Чулымская, отправление со станции Новосибирск-Главный в 7:10 (по расписанию), отправление с о.п. Кабинетное в 9:23 (на 6 минут позже), прибытие на станцию Чулымская в 9:40 (на 6 минут позже);

– №6309 Новосибирск – Каргат, отправление со станции Новосибирск-Главный в 8:33 (на 1 час 9 минут раньше), отправление с о.п. Кабинетное в 10:47 (на 1 час раньше), прибытие на станцию Каргат в 11:38 (на 1 час раньше);

– №7141 Новосибирск – Татарская, отправление со станции Новосибирск-Главный в 13:25 (по расписанию), отправление с о.п. Кабинетное в 15:38 (на 8 минут позже), прибытие на станцию Татарская в 19:59 (на 8 минут позже);

– №6323 Новосибирск – Коченево, отправление со станции Новосибирск-Главный в 15:45 (на 38 минут позже), прибытие на станцию Коченево в 16:56 (на 38 минут позже);

– №7133 Новосибирск – Барабинск, отправление со станции Новосибирск-Главный в 16:20 (на 11 минут позже), отправление с о.п. Кабинетное в 18:20 (на 19 минут позже), прибытие на станцию Барабинск в 21:02 (на 19 минут позже);

– №6321 Новосибирск – Чулымская, отправление со станции Новосибирск-Главный в 18:27 (по расписанию), отправление с о.п. Кабинетное в 20:38 (на 6 минут позже), прибытие на станцию Чулымская в 20:55 (на 6 минут позже);

– №7132 Барабинск – Новосибирск, отправление со станции Барабинск в 6:29 (на 3 минуты позже), отправление с о.п. Тихомирово в 9:20 (на 7 минут позже), прибытие на станцию Новосибирск-Главный в 11:16 (на 7 минут позже);

– №7142 Татарская – Новосибирск, отправление со станции Татарская в 8:22 (по расписанию), отправление с о.п. Тихомирово в 12:46 (на 4 минуты позже), прибытие на станцию Новосибирск-Главный в 14:43 (на 4 минуты позже);

– №6310 Каргат – Новосибирск, отправление со станции Каргат в 14:58 (по расписанию), отправление с о.п. Тихомирово в 16:01 (на 5 минут позже), отправление с о.п. Рямок в 16:06 (на 4 минуты позже), отправление со станции Новосибирск-Западный в 17:40 (на 5 минут позже), прибытие на станцию Новосибирск-Главный в 17:58 (на 5 минут позже);

– №6314 Чулымская – Новосибирск, отправление со станции Чулымская в 17:05 (на 2 минуты раньше), отправление с о.п. Тихомирово в 17:32 (по расписанию), прибытие на станцию Новосибирск-Главный в 19:31 (по расписанию);

– №7134 Барабинск – Новосибирск, отправление со станции Барабинск в 18:03 (на 25 минут позже), отправление с о.п. Тихомирово в 20:55 (на 28 минут позже), прибытие на станцию Новосибирск-Главный в 22:50 (на 28 минут позже).

С 15 по 19 мая и с 22 по 24 мая

– №6326 Чулымская – Новосибирск-Восточный, отправление со станции Чулымская в 5:09 (на 3 минуты раньше), отправление с о.п. Тихомирово в 5:35 (по расписанию), прибытие на станцию Новосибирск-Восточный в 7:48 (по расписанию).

С 19 по 24 мая

– №6307 Новосибирск – Коченево, отправление со станции Новосибирск-Главный в 9:40 (на 1 час 9 минут позже), прибытие на станцию Коченево в 10:54 (на 1 час 9 минут позже);

– №6345 Татарская – Колония, отправление со станции Татарская в 16:31 (на 30 минут позже), прибытие на станцию Колония в 17:15 (на 30 минут позже);

– №6344 Колония – Татарская, отправление со станции Колония в 22:10 (на 14 минут позже), прибытие на станцию Татарская в 22:54 (на 14 минут позже).

19, 20, и 21 мая

– №6347 Татарская – Колония, отправление со станции Татарская в 20:10 (на 10 минут позже), прибытие на станцию Колония в 20:54 (на 10 минут позже).

20 и 21 мая

– №6328 Чулымская – Новосибирск, отправление со станции Чулымская в 5:09 (на 3 минуты раньше), отправление с о.п. Тихомирово в 5:35 (по расписанию), прибытие на станцию Новосибирск-Главный в 7:34 (по расписанию).

В направлении Городской железной дороги в Новосибирске:

11, 12, 15, 16, 17 и 18 мая

– №7304 Пригородный Простор – Новосибирск, отправление с о.п. Пригородный Простор в 9:44 (на 2 минуты раньше), прибытие на станцию Новосибирск-Главный в 10:14 (на 2 минуты раньше).

15 мая

– №7306 Пригородный Простор – Новосибирск-Восточный, отправление со станции Пригородный Простор в 18:09 (на 13 минут позже), прибытие на станцию Новосибирск-Восточный в 18:52 (на 13 минут позже).

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