Май без шашлыков: особый противопожарный режим в Новосибирской области продлили ещё на неделю

В Новосибирской области особый противопожарный режим продлили до 23 мая. Фото: Евгения ГУСЕВА

На территории Новосибирской области с 24 апреля действует особый противопожарный режим. Ранее в МЧС предупреждали, что режим продлится до 15 мая. Однако в ходе оперативного совещания в правительстве региона губернатор Андрей Травников принял решение увеличить срок действия режима ещё на неделю, до 23 мая.

Такое предложение поступило от главы ГУ МЧС России по региону Виктора Орлова. Пожарные обеспокоены неблагоприятными погодными условиями: в ближайшие дни синоптики не обещают продолжительных дождей.

Губернатор акцентировал внимание на том, что огромная часть пожаров в регионе происходит по вине человека: жители палят траву, сжигают мусор и разводят костры.

Напомним, жарить шашлыки в период действия особого противопожарного режима можно только в специально оборудованных местах и на мангалах.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте Одноклассники Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber