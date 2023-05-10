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НовостиОбщество10 мая 2023 5:54

Прокуратура нашла нарушения в работе 10 школьных столовых в одном из районов Новосибирска

Заведующих привлекли к ответственности
София БЕРЕЗОВСКАЯ
Прокуратура нашла нарушения в работе новосибирских школьных столовых.

Прокуратура нашла нарушения в работе новосибирских школьных столовых.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Новосибирске прокуратура проверила исполнение санитарных правил в школьных столовых. Проверку провели в учебных учреждениях Заельцовского района – ее не прошли десять школ.

Прокуроры установили, что на пищевой продукции отсутствовала маркировка, горячие блюда подавали холодными, а в некоторых школах дети и вовсе ели из битой посуды.

– Прокурор внес представление в МАУ «Комбинат питания», заведующие столовыми 10 школ привлечены к административной ответственности, – сообщили в пресс-службе прокуратуры Новосибирской области.

После проверки все школы-нарушители ответственно подошли к замечаниям и исправились.

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