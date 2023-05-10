Население деревни Мариинка под Новосибирском эвакуировали из-за угрозы распространения пожара

В Новосибирской области эвакуировали деревню из-за ландшафтного пожара в полтора километра. Фото: Иван МАКЕЕВ

В ночь на среду, 10 мая, в деревне Мариинка Венгеровского района прошла массовая эвакуация всех жителей. На площади в полтора километра возле населенного пункта около полуночи разбушевался ландшафтный пожар.

– Из-за порывов ветра создалась угроза перехода огня на населенный пункт, где проживают 36 человек в 22 домах. Местных жителей оповестили об опасности и эвакуировали их на безопасное расстояние, – уточнили в пресс-службе главного управления МЧС России по Новосибирской области.

Как сообщил в ходе оперативного совещания глава ГУ МЧС России по региону Виктор Орлов, пожар был ликвидирован 10 мая в 7 утра. Огонь не добрался до жилых домов, и в настоящий момент нет угрозы для жителей. Тем не менее, по периметру все еще дежурят пожарные.

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