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НовостиПроисшествия10 мая 2023 5:38

Население деревни Мариинка под Новосибирском эвакуировали из-за угрозы распространения пожара

Рядом тушили возгорание в полтора километра
София БЕРЕЗОВСКАЯ
В Новосибирской области эвакуировали деревню из-за ландшафтного пожара в полтора километра.

В Новосибирской области эвакуировали деревню из-за ландшафтного пожара в полтора километра.

Фото: Иван МАКЕЕВ

В ночь на среду, 10 мая, в деревне Мариинка Венгеровского района прошла массовая эвакуация всех жителей. На площади в полтора километра возле населенного пункта около полуночи разбушевался ландшафтный пожар.

– Из-за порывов ветра создалась угроза перехода огня на населенный пункт, где проживают 36 человек в 22 домах. Местных жителей оповестили об опасности и эвакуировали их на безопасное расстояние, – уточнили в пресс-службе главного управления МЧС России по Новосибирской области.

Как сообщил в ходе оперативного совещания глава ГУ МЧС России по региону Виктор Орлов, пожар был ликвидирован 10 мая в 7 утра. Огонь не добрался до жилых домов, и в настоящий момент нет угрозы для жителей. Тем не менее, по периметру все еще дежурят пожарные.

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