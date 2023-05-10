177 тысяч человек пришли на празднование Дня Победы в Новосибирске. Фото: Анна ПАШАГИНА

В Новосибирске в праздничных мероприятиях в честь Дня Победы приняли участие свыше 170 тысяч человек. Такие данные назвали на оперативном совещании в правительстве.

– Участниками праздничных мероприятий стали более 177 тысяч человек. Больше всего людей пришли на парад Победы и возложение цветов на Мемориале Славы, – рассказал губернатор НСО Андрей Травников.

Ранее КП-Новосибирск писала, что на местах скопления людей дежурили скорые помощи. 12 новосибирцам стало плохо во время праздничных мероприятий. Они обратились к медикам.

КП-Новосибирск вела прямую трансляцию Дня Победы. Посмотреть ее можно здесь.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте Одноклассники Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber