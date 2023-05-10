177 тысяч человек пришли на празднование Дня Победы в Новосибирске.
Фото: Анна ПАШАГИНА
В Новосибирске в праздничных мероприятиях в честь Дня Победы приняли участие свыше 170 тысяч человек. Такие данные назвали на оперативном совещании в правительстве.
– Участниками праздничных мероприятий стали более 177 тысяч человек. Больше всего людей пришли на парад Победы и возложение цветов на Мемориале Славы, – рассказал губернатор НСО Андрей Травников.
Ранее КП-Новосибирск писала, что на местах скопления людей дежурили скорые помощи. 12 новосибирцам стало плохо во время праздничных мероприятий. Они обратились к медикам.
КП-Новосибирск вела прямую трансляцию Дня Победы. Посмотреть ее можно здесь.
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