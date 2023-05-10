В Новосибирске 12 жителям понадобилась помощь врачей во время празднования Дня Победы.
Фото: Юлия ПЫХАЛОВА
В Новосибирске помощь медиков понадобилась 12 жителям во время праздничных мероприятий в честь Дня Победы. Бригады врачей дежурили в местах массового скопления горожан.
Министр здравоохранения НСО Константин Хальзов сообщил, что люди сами обратились за медицинской помощью.
– В службы скорой помощи, дежурившие на местах, обратились 12 человек. Всем им оказали необходимую помощь, – уточнил министр на оперативном совещании в правительстве.
Ранее КП-Новосибирск писала, что в городе масштабно отметили День Победы. Мы вели прямую трансляцию праздничных мероприятий. Посмотреть ее можно здесь.
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