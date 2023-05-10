Погибшему на спецоперации выпускнику НВВКУ присвоено звание Героя России

Выпускнику НВВКУ присвоено звание Героя России посмертно. Фото: пресс-служба администрации Волгоградской области.

Семья погибшего на спецоперации Максима Аплеталина получила награду за героя. Указом президента майору – выпускнику НВВКУ – посмертно присвоено звание Героя Российской Федерации.

Как сообщили в пресс-службе администрации Волгоградской области, Аплеталин погиб при выполнении боевых задач. Ценой собственной жизни он спас своих товарищей. В Telegram-канале «Канал специального назначения» уточняется, что Максим Аплеталин окончил Новосибирское высшее военное командное училище.

Золотую Звезду передали семье героя. У него остались жена и дети.

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