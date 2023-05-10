Вирусолог Нетесов объяснил, как усилить ВИЧ-профилактику в Новосибирской области

Вирусолог Нетесов объяснил, как усилить меры профилактики распространения ВИЧ-инфекции. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Новосибирской области необходимо вводить инфекционное и сексуальное просвещение в школах для борьбы с распространением ВИЧ. Об этом КП-Новосибирск сообщил вирусолог, член-корреспондент РАН, заведующий лабораторией бионанотехнологии, микробиологии и вирусологии НГУ Сергей Нетесов.

– Для кардинального улучшения профилактики заражения ВИЧ-инфекцией необходимо ввести инфекционное просвещение в школах, в том числе и в плане профилактики заражения ВИЧ-инфекцией половым путем, – считает вирусолог.

Также Сергей Нетесов подчеркнул, что даже принимающие антиретровирусную терапию ВИЧ-инфицированные могут заразить партнёра, если не используют механические средства контрацепции.

Напомним, ранее КП-Новосибирск рассказывала о том, что каждый третий ВИЧ-инфицированный в регионе не встает на учет.

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