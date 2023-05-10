В Новосибирске 10 мая официально завершился отопительный сезон

В Новосибирске завершился отопительный сезон. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Новосибирске в среду, 10 мая, завершился отопительный сезон. Постановление об этом подписал мэр Анатолий Локоть.

11 мая начнутся испытания на максимальную температуру. Их проводят раз в пять лет. В этом году исследование теплосетей планируется до 16 мая, при этом у основной части горожан не будут отключать горячую воду.

Однако в пресс-службе СГК предупредили о возможных размывах грунта и выхода кипятка на поверхность. Родителей просят обеспечить безопасность детей и не допускать их пребывания вблизи теплотрасс.

Кроме того, с 16 мая по 18 августа в городе проведут гидравлические испытания теплосетей. В этот период в разных районах будут возможны отключения горячей воды на несколько дней. Точный график отключений станет известен позже.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте Одноклассники Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber