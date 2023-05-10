Двух мертвых мужчин нашли в запертых квартирах в Новосибирске. Фото: Олег ЗОЛОТО

В Новосибирске за сутки в запертых квартирах нашли сразу двух мертвых мужчин. Об этом сообщили в службе МАСС.

Первый вызов поступил в Центральный район на улицу Н. Островского. Спасателей вызвали родственники. Они сообщили, что не могут достучаться и дозвониться до пенсионера. Специалисты обеспечили доступ в помещение. В квартире нашли мужчину 1944 года рождения без признаков жизни. Тело передали родственникам.

Второй вызов поступил в Ленинский район на улицу Пермитина. Доступ в помещение обеспечили. В квартире нашли мертвого мужчину 1958 года рождения. Тело передали родственникам и полиции.

Причину смерти установит судмедэкспертиза.

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