Двух мертвых мужчин нашли в запертых квартирах в Новосибирске.
Фото: Олег ЗОЛОТО
В Новосибирске за сутки в запертых квартирах нашли сразу двух мертвых мужчин. Об этом сообщили в службе МАСС.
Первый вызов поступил в Центральный район на улицу Н. Островского. Спасателей вызвали родственники. Они сообщили, что не могут достучаться и дозвониться до пенсионера. Специалисты обеспечили доступ в помещение. В квартире нашли мужчину 1944 года рождения без признаков жизни. Тело передали родственникам.
Второй вызов поступил в Ленинский район на улицу Пермитина. Доступ в помещение обеспечили. В квартире нашли мертвого мужчину 1958 года рождения. Тело передали родственникам и полиции.
Причину смерти установит судмедэкспертиза.
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