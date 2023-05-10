В Киргизии простились с мигрантом, которого насмерть сбил автобус в Новосибирске

Похороны прошли с соблюдением всех традиций. Фото: предоставлено родственником погибшего.

В Киргизии похоронили мужчину, погибшего в Новосибирске. Его насмерть сбил автобус на Гусинобродском шоссе в ночь на 7 мая.

– Тело самолетом доставили на родину. Деньги на транспортировку помогли собрать родные и близкие в Новосибирске. Похороны прошли в селе Шайдан с соблюдением всех традиций 9 мая, – рассказал КП-Новосибирск родственник погибшего мигранта.

Ранее ряд СМИ написал, что после смертельной аварии на месте собралась толпа мигрантов и хотела «казнить» водителя автобуса. Однако близкие опровергли эту информацию. Собравшиеся были в ужасе от горя, кричали и плакали, но речи о самосуде не шло. Родные погибшего надеются, что в полиции установят все обстоятельства ДТП. И накажут водителя автобуса, если он виновен.

Напомним, что у погибшего, мужчины 1988 года рождения, остались четверо детей. Самой младшей чуть больше года.

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