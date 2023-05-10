В двух районах Новосибирской области сняли карантин по бешенству.
Фото: Михаил ФРОЛОВ
В Краснозерском и Чулымском районах Новосибирской области сняли карантин по бешенству. Информация появилась в документах на сайте правительства региона.
С 10 марта по 8 мая на территориях села Чернаки Майского сельсовета и села Кабинетное были установлены ограничения: в селах запретили проводить ярмарки и праздники с участием животных. Нельзя было вывозить из села уязвимых животных и ловить их для перенаправления в зоопарки.
Карантин сняли накануне Дня Победы, чтобы жители сел смогли в полной мере отметить праздник.
Ранее КП-Новосибирск рассказывала, как жители Новосибирска отметили 9 мая.
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