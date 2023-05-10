Жительница Новосибирска нашла у гаража предмет, похожий на снаряд для пушки. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Жительница Новосибирска нашла у гаража предмет, похожий на снаряд для пушки. Она вызвала экстренные службы на улицу 2-я Портовая. Информацию об этом КП-Новосибирск подтвердили в Управлении Росгвардии Новосибирской области.

– На место обнаружения подозрительного предмета для его идентификации выезжали сотрудники инженерно-технического подразделения ОМОН «Сибирь» Управления Росгвардии по региону, – уточнили в Управлении.

Специалисты обследовали предмет и установили, что он не опасен для окружающих.

Ранее КП-Новосибирск писала, что мужчина подорвался на гранате под Новосибирском.

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