Жительница Новосибирска нашла у гаража предмет, похожий на снаряд для пушки.
Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ
Жительница Новосибирска нашла у гаража предмет, похожий на снаряд для пушки. Она вызвала экстренные службы на улицу 2-я Портовая. Информацию об этом КП-Новосибирск подтвердили в Управлении Росгвардии Новосибирской области.
– На место обнаружения подозрительного предмета для его идентификации выезжали сотрудники инженерно-технического подразделения ОМОН «Сибирь» Управления Росгвардии по региону, – уточнили в Управлении.
Специалисты обследовали предмет и установили, что он не опасен для окружающих.
Ранее КП-Новосибирск писала, что мужчина подорвался на гранате под Новосибирском.
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