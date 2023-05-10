Похолодает на 13 градусов: в Новосибирске 10 мая будет прохладно и ветрено

В Новосибирске 10 мая будет пасмурно, ветрено и довольно прохладно. Фото: Андрей ЦЫГАНОВ

В Новосибирске 10 мая будет пасмурно, ветрено и довольно прохладно. Такой прогноз сибирякам дают синоптики Западно-Сибирского Гидрометцентра.

— После 18 градусов тепла 9 мая, в ночь на 10 температура воздуха опустится до +4…+6 градусов. Днем потеплеет до +14…+16 градусов. Ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков, — сообщают синоптики. — Ветер будет дуть северный, 4-9 метров в секунду, ночью местами возможны порывы до 14 метров в секунду.

Синоптики Яндекс.Погоды дают новосибирцам более оптимистичный прогноз. И обещают ясную погоду с температурой воздуха +11…+15 градусов.

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