Новосибирцы увидели главный салют в честь Дня Победы 2023

Первые залпы полетели ввысь в 22:00. Фото: Анна ПАШАГИНА

Во вторник, 9 мая, новосибирцы посмотрели на главный фейерверк года — салют в честь Дня Победы. Первые залпы в небе вечернего города горожане увидели в 22:00 на Михайловской набережной.

Пятиминутный фейерверк был виден с обеих берегов Новосибирска. По словам зрителей, в этом ходу пиротехническое шоу провели не скромнее, чем в прошлом. Из-за эффектного зрелища даже перекрыли Октябрьский мост через Обь.

Одновременно прогремели фейерверки на Монументе Славы, стадионе «Локомотив», улице Первомайской, у ДК «Академия», ТРК «Эдем» и на набережной ОбьГЭС.

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