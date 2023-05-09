Больше двух тысяч новосибирцев пришли на эстафету памяти летчика-аса Покрышкина

В забеге участвовали 175 команд. Фото: https://t.me/tereshkovaave.

Во вторник, 9 мая, в Новосибирске по традиции прошла легкоатлетическая эстафета. Спортивная акция памяти маршала Александра Ивановича Покрышкина проходит каждый год.

— Вновь тысячи горожан собрались на площади Ленина, чтобы отдать дань нашему земляку-герою и всем тем, кто отдал жизнь, защищая Родину. Сегодня в 76-й легкоатлетической эстафете приняли участие 2247 легкоатлетов, написала вице-мэр города Анна Терешкова.

Всего пробежали 175 команд школьников, учебных заведений и даже силовых структур.

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