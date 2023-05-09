Сотни жителей Новосибирской области выехали на автопробег в честь Дня Победы

В автопробеге поучаствовали не меньше 50 сибиряков. Фото: предоставлено героиней публикации.

Жители Линево Новосибирской области решили устроить акцию к 9 мая. Накануне Дня Победы десятки людей собрались вместе, чтобы почтить память героев и возложить цветы.

— Моя семья принимала участие. Мы собирались 8 мая в 19:30. Тогда на парковке было полсотни человек. Вместе мы сделали несколько кругов по поселку и возложили цветы на Аллее боевой славы, — рассказала КП-Новосибирск Татьяна Басалаева.

После автопробега жители Линево отправились в город Черепаново — на «Свечу памяти».

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