Центр Новосибирска перекрыли из-за торжеств Дня Победы

Некоторые дороги откроют только после 23:00. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Из-за парада Победы и празднований 9 мая в Новосибирске перекрыли центральные улицы.

Сейчас нельзя проехать по Красному проспекту — от улицы Каинской до улицы Фрунзе. Также ограничения касаются улиц Депутатской, Орджоникидзе, Потанина и Ленина.

На некоторых улицах движение восстановят в 17 часов. На территориях у площади Ленина дороги откроют только к 23 часам.

В 22:00 пройдет торжественный салют в честь Дня Победы. КП-Новосибирск проведет трансляцию фейерверка.

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