В Бердске лишь один ветеран смог возложить цветы к Вечному огню

Лишь один ветеран смог прийти на парад в Бердске.
Фото: Александр КОЦ
В Бердске Новосибирской области лишь один ветеран смог возложить цветы к Вечному огню.
Иван Ильич пришел на парад 9 мая. Вместе с ветераном торжественный митинг собрал сотни бердчан.
Иван Митяшин родился в 1927 году. Служил в 1944 году в 17 лет рядовым в стрелковом полку, но на фронт не попал — проходил службу в тылу в войсках МВД.
Ветеран охранял пленных в Кемерове, награжден медалью «За победу над Германией».
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