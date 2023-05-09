В Бердске лишь один ветеран смог возложить цветы к Вечному огню

Лишь один ветеран смог прийти на парад в Бердске. Фото: Александр КОЦ

В Бердске Новосибирской области лишь один ветеран смог возложить цветы к Вечному огню.

Иван Ильич пришел на парад 9 мая. Вместе с ветераном торжественный митинг собрал сотни бердчан.

Иван Митяшин родился в 1927 году. Служил в 1944 году в 17 лет рядовым в стрелковом полку, но на фронт не попал — проходил службу в тылу в войсках МВД.

Ветеран охранял пленных в Кемерове, награжден медалью «За победу над Германией».

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