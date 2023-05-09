В Новосибирске ГИБДД ищет владельца авто, на котором подросток влетел в чужие машины

В Новосибирске ГИБДД ищет владельца авто, на котором подросток врезался в чужие машины на парковке. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Новосибирске ГИБДД ищет владельца авто, на котором подросток врезался в чужие машины на парковке. Напомним, об инциденте, произошедшем на улице Бориса Богаткова, рассказали в соцсетях очевидцы во вторник, 9 мая.

— В Госавтоинспекцию города Новосибирска информация по данному факту не поступала. Устанавливается владелец автомобиля, для проверки информации и уточнения всех обстоятельств, — сообщили в городской Госавтоинспекции.

По словам очевидцев, машину подросток взял покататься у родителей. И сел за руль не совсем трезвым.

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