В Новосибирске ГИБДД ищет владельца авто, на котором подросток влетел в чужие машины

В Новосибирске ГИБДД ищет владельца авто, на котором подросток врезался в чужие машины на парковке.
Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
В Новосибирске ГИБДД ищет владельца авто, на котором подросток врезался в чужие машины на парковке. Напомним, об инциденте, произошедшем на улице Бориса Богаткова, рассказали в соцсетях очевидцы во вторник, 9 мая.
— В Госавтоинспекцию города Новосибирска информация по данному факту не поступала. Устанавливается владелец автомобиля, для проверки информации и уточнения всех обстоятельств, — сообщили в городской Госавтоинспекции.
По словам очевидцев, машину подросток взял покататься у родителей. И сел за руль не совсем трезвым.
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