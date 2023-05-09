Бойцов новосибирского отряда «Вега» наградили медалями «За отвагу»

Новосибирские бойцы получили медали «За отвагу».
Фото: Иван МАКЕЕВ
Военных новосибирского отряда «Вега» наградили медалями «За отвагу». Сейчас защитники служат в зоне СВО.
— Первые бойцы «Веги» получили медали «За отвагу». По понятным причинам я не могу называть фамилии бойцов, — рассказал изданию «Царьград Новосибирск» командир отряда.
Церемония награждения прошла прямо перед Днем Победы. Такие медали получают самые мужественные и отважные бойцы, которые лучше всех проявляют себя в бою.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:
Редакция: (383) 289-91-00
Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03
Почта: kp.nsk@phkp.ru
Вконтакте Одноклассники Твиттер