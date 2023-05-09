Бойцов новосибирского отряда «Вега» наградили медалями «За отвагу»

Новосибирские бойцы получили медали «За отвагу». Фото: Иван МАКЕЕВ

Военных новосибирского отряда «Вега» наградили медалями «За отвагу». Сейчас защитники служат в зоне СВО.

— Первые бойцы «Веги» получили медали «За отвагу». По понятным причинам я не могу называть фамилии бойцов, — рассказал изданию «Царьград Новосибирск» командир отряда.

Церемония награждения прошла прямо перед Днем Победы. Такие медали получают самые мужественные и отважные бойцы, которые лучше всех проявляют себя в бою.

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