Новосибирск
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаCovid-19 в НовосибирскеОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпецпроектыСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииНедвижимость НовосибирскаВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыДефицит железаПресс-центрТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Новосибирск
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаCovid-19 в НовосибирскеОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпецпроектыСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииНедвижимость НовосибирскаВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыДефицит железаПресс-центрТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Новосибирск
+9°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество9 мая 2023 11:48

Бойцов новосибирского отряда «Вега» наградили медалями «За отвагу»

Церемония прошла накануне Дня Победы
Данила ШУЛЯК
Новосибирские бойцы получили медали «За отвагу».

Новосибирские бойцы получили медали «За отвагу».

Фото: Иван МАКЕЕВ

Военных новосибирского отряда «Вега» наградили медалями «За отвагу». Сейчас защитники служат в зоне СВО.

— Первые бойцы «Веги» получили медали «За отвагу». По понятным причинам я не могу называть фамилии бойцов, — рассказал изданию «Царьград Новосибирск» командир отряда.

Церемония награждения прошла прямо перед Днем Победы. Такие медали получают самые мужественные и отважные бойцы, которые лучше всех проявляют себя в бою.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru

Вконтакте Одноклассники Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber