В Новосибирске водитель джипа сбил велосипедиста

Велосипедиста увезли в больницу.
Фото: Юлия ПЫХАЛОВА
Ночью 9 мая в Новосибирске водитель Lexus sx460 сбил велосипедиста, когда тот переезжал дорогу. Об аварии сообщили в городской госавтоинспекции.
— Водитель ехал по улице Державина, когда наехал на 25-летнего велосипедиста. Пострадавшего увезли в больницу, характер травм уточняют, — рассказали КП-Новосибирск в ведомстве.
Сейчас дорожные полицейские выясняют все подробности ДТП.
Ранее КП-Новосибирск писала о страшной аварии на трассе. Погиб водитель Lexus — он снес ограждение и вылетел в кювет.
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