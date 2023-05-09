В Новосибирске водитель джипа сбил велосипедиста

Велосипедиста увезли в больницу. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Ночью 9 мая в Новосибирске водитель Lexus sx460 сбил велосипедиста, когда тот переезжал дорогу. Об аварии сообщили в городской госавтоинспекции.

— Водитель ехал по улице Державина, когда наехал на 25-летнего велосипедиста. Пострадавшего увезли в больницу, характер травм уточняют, — рассказали КП-Новосибирск в ведомстве.

Сейчас дорожные полицейские выясняют все подробности ДТП.

Ранее КП-Новосибирск писала о страшной аварии на трассе. Погиб водитель Lexus — он снес ограждение и вылетел в кювет.

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