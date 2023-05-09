Жители новосибирского Академгородка вышли на празднование Дня Победы. Фото: Молодежный центр "Левобережье"

Жители новосибирского Академгородка вышли на празднование Дня Победы. 9 Мая отвечают по всей стране: в центре Новосибирска уже прошел Парад и вот-вот начнется концерт. Но в каждом районе работают и свои праздничные площадки. В каждом районе также предусмотрены площадки для фейерверка.

— В День Победы в 21:55 местного времени посмотреть праздничный фейерверк, который состоится на трех площадках района: набережная ОбъГЭС (территория, прилегающая к мемориальному комплексу «Алеша-Сибиряк») ; МБУК ДК «Академия» (ул. Ильича, 4) ; ТРК «Эдем» (ул. Кутателадзе, 4/4), — сообщает Администрация Советского района.

Праздник отмечали также на Мемориальном комплексе «Алёша-Сибиряк». Там прошло торжественное возложение цветов к Вечному огню, а также выступление творческих коллективов.

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