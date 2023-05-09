Сергей Шилов: Я рад, что Захар Прилепин называет меня братом и родней

Фото: Партия СРЗП (Новосибирск)

- Знакомство с Захаром Прилепиным - один из самых ярких моментов в моей жизни. Произошло оно в 2016 году в Новосибирске на съемках фильма «Гайлер». Авторами сценария были Артур Согоян и Петр Дикарев. Петр же был и режиссером фильма. Я отвечал за организацию съемок как исполнительный продюсер, - вспоминает Сергей Шилов, автор благотворительного проекта «УАЗ на Донбасс». - Когда я познакомился с Захаром Прилепиным, я понял, что это человек очень нестандартный, с огромной работоспособностью, у которого даже минуты отдыха в перерывах между съемками превращались в минуты писательского труда. Это знаменитейший писатель нашей современности, человек с несгибаемым характером, человек со своими идеями устройства нашего государства. Мне очень приятно, что во время нашего сегодняшнего общения с журналистами мне позвонил друг и соратник Захара Александр Крештоп (позывной «Араб». - Ред.) и сообщил, что Захар сегодня уже пришел в себя и для той ситуации, которая произошла (взрыв автомобиля. - Ред.), чувствует себя нормально. Захар - это наш безусловный лидер. Человек, который сплотил вокруг себя всех нас. И Александра Крештопа, и погибшего в результате вчерашнего теракта Александра Шубина (позывной «Злой». - Ред.), царствие ему небесное, и Юрия Мезинова, и Ульяну Стриж, и Германа Садулаева. Много кого. Я благодарен ему за то, что он есть, что он, как магнит, собирает вокруг себя всю неравнодушную «родню». Благодаря Захару Прилепину крепнут наши горизонтальные связи. Петр Лундстрем, Иван Охлобыстин, Александр Казаков, Владислав Шурыгин и многие другие замечательные люди, с которыми я знаком, появились в моей жизни благодаря ему. Я рад, что он называет меня братом и родней, глубоко уважаю его и рад, что он жив!

Фото: Партия СРЗП (Новосибирск)

По словам Сергея Шилова, который сейчас собирает средства уже на пятый автомобиль для луганских волонтеров, в день трагедии от благотворителей на счет проекта стали поступать средства с такими комментариями: «Скорбим по Александру! Здоровья Захару».

СПРАВКА КП

В 2019 году Захар Прилепин организовал партию «За Правду». Учредителями ее регионального отделения в Новосибирской области стали Артур Согоян, Петр Дикарев и Сергей Шилов. Сергей Шилов вначале стал заместителем председателя, а затем председателем регионального отделения партии. В 2021 году, после слияния партий «Справедливая Россия», «Патриоты» и «За Правду», он вновь стал зампредседателя регионального отделения уже в объединенной структуре.